Xiaomi Mi 11 Ultra to smartfon, który otrzymał drugi ekran. Rozwiązanie jest ciekawe, ale część osób się na nie skarży. CEO Xiaomi, Lei Jun zabrał głos w tej sprawie i stara się wyjaśnić wątpliwości związane z dodatkowym wyświetlaczem. Według niego pomysł z takim elementem w Mi 11 Ultra nie jest zły.

Drugi ekran z Xiaomi Mi 11 Ultra to ten sam wyświetlacz, który jest w opasce Mi Band 5. CEO twierdzi, że rozmiar jest taki, bo na wyspie nie było już więcej miejsca. Wszak znajdują się tam także elementy całego aparatu fotograficznego. To właśnie dostępna przestrzeń stanowiła największe utrudnienie w trakcie projektowania.

Pojawiają się też wątpliwości związane z rozmiarem modułu kamery Xiaomi Mi 11 Ultra, który jest duży. Lei Jun wyjaśnia, że wynika to z faktu, że smartfon kierowany jest do profesjonalnych fotografów. Oczywiście osoby narzekające zawsze mogą po prostu wybrać inne urządzenie. CEO twierdzi, że może to być model Pro. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Z szeroką ofertą urządzeń naręcznych zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Mi 11 Ultra – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 48 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

IP68

Android 11 z MIUI 12

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło