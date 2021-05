Samsung Galaxy S22 Ultra to flagowiec Koreańczyków na 2022 rok, który był już obiektem przecieków. W sieci pojawiły się nowe plotki, które przekazało sprawdzone w przeszłości źródło. Obejmują one szykowane nowości i wśród nich jest lepszy zoom peryskopowy. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Samsung Galaxy S22 Ultra ma dostać procesor z GPU firmy AMD. Takie informacje pojawiały się wcześniej i Koreańczycy nawet sami potwierdzili, że nawiązali taką współpracę. Następnie mamy kamerkę do selfie schowaną pod ekranem. Podobnego rozwiązania spodziewamy się już w składanym modelu Z Fold 3.

Samsung Galaxy S22 Ultra zaoferuje lepszy zoom peryskopowy dzięki temu rozwiązaniu

Zoom peryskopowy z Galaxy S22 Ultra ma płynnie przesuwać się od wartości 3x do 10x. Możliwe to będzie dzięki technologii opracowanej przez Samsung Electromechanics i LSI. W ten sposób zdjęcia będą bardziej szczegółowe w detale. Podobne rozwiązanie znamy już z Sony Xperii 1 III. Tutaj jednak do użytku są dwa natywne poziomy powiększenia i są to 3x oraz 4,4x.

Samsung Galaxy S22 Ultra to flagowiec, na który jeszcze trochę poczekamy. Jego premiera odbędzie się dopiero na początku 2022 roku. Do tego czasu będzie jeszcze obiektem mnóstwa przecieków, które będą się nasilały bliżej planowanego debiutu. Wygląd tego telefonu powinniśmy poznać jeszcze jesienią tego roku.

