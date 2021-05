Samsung Galaxy A22 5G certyfikowany. Premiera coraz bliżej

Samsung Galaxy A22 5G to smartfon, którego premiera jest blisko. Sprzęt jest już certyfikowany. Zobaczmy, co wiemy o modelu Samsung Galaxy A22 5G.

Samsung Galaxy A22 5G pojawia się w przeciekach nie od dziś. Będzie to najtańszy model Koreańczyków, który otrzyma modem łączności z sieciami nowej generacji. Sprzęt dostrzeżono na stronie TUV SUD, gdzie go certyfikowano. To przybliża telefon do debiutu. Zobaczmy, co wiadomo o modelu Samsung Galaxy A22 5G.

TUV SUD ujawnia, że Samsung Galaxy A22 5G dostanie baterię, którą będzie można ładować z użyciem ładowarki o mocy do 15 W. O tym smartfonie wiadomo w rzeczywistości dużo więcej. Ekran to 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+. Pod obudową znajdzie się procesor MediaTek Dimensity 700 z 6 GB pamięci RAM.

Ponadto Samsung Galaxy A22 5G dostanie potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Bateria ma pojemność 4500 mAh. Jest też złącze USB C. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A22 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 700

6 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z One UI 3

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło