MIUI 13 to nadchodząca aktualizacja. Plotki mówią, że nie dostaną jej Xiaomi Mi 9, Mi Mix 3, Redmi 8 i Redmi Note 8. Te modele MIUI 13 nie zobaczą.

MIUI 13 to duża aktualizacja oprogramowania chińskiej marki, która już powstaje. Będzie to znaczące uaktualnienie po edycji z numerkiem 12.5. To ostatnie trafi także na starsze smartfony Xiaomi oraz Redmi. Jednak w przypadku nowej nakładki pewne modele zostaną wykreślone z listy wsparcia.

Aktualizacja MIUI 13 nie trafi na te modele Xiaomi i Redmi

Serwis źródłowy utrzymuje, że MIUI 13 nie pojawi się na smartfonach Xiaomi Mi 9, Mi Mix 3 oraz serii Redmi 8 i Redmi Note 8. Wszystkie później wprowadzone do oferty telefony uaktualnienie mają uzyskać. W przypadku wydania z numerkiem 12.5 zapewniono wsparcie nawet dla modeli Mi Mix 2s czy Mi 8.

Xiaomi planuje zaprezentować MIUI 13 pod koniec tego kwartału. Pojawiła się nawet dokładna data. Jest nią 25 czerwca tego roku, który wypada w piątek. Cóż, na więcej informacji i potwierdzenie tych dotychczasowych trzeba będzie na razie poczekać.

