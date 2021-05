Mi Note 11 to średniak Xiaomi, który zadebiutuje w Chinach jako CC10. Premiera jest blisko. Wynika to z faktu, że Xiaomi Mi Note 11 jest już certyfikowany.

Xiaomi Mi Note 11 będzie następcą udanego modelu z numerkiem 10, który jako pierwszy dostał aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Teraz dowiadujemy się, że premiera tego urządzenia może być nieodległa. W Chinach zadebiutuje on jednak pod inną nazwą. Będzie nią CC10.

Chiński wariant Xiaomi Mi Note 11 został dostrzeżony na stronie urzędu 3C. Tam pojawiają się pewne informacje o akumulatorze. Telefon otrzyma baterię o nominalnej pojemności 4260 mAh (typowo 4360 mAh). Więcej szczegółów strona nam nie ujawnia. Biorąc pod uwagę, że sprzęt jest już certyfikowany, to premiera może być nieodległa.

Xiaomi CC10 może zadebiutować latem, a Mi Note 11 jesienią

Smartfon CC10 prawdopodobnie zostanie zaprezentowany latem tego roku. Natomiast do Europy może trafić pod nazwą Xiaomi Mi Note 11 już jesienią. To kwestia różnicy kilku tygodni. Specyfikacja techniczna nowego telefonu nie jest jeszcze znana. Zapewne otrzyma on konkretny aparat fotograficzny, który wyróżni go na tle innych średniaków. Na więcej szczegółów trzeba poczekać.

źródło