ZenFone 8 Mini to kompaktowy flagowiec marki Asus. Znana jest częściowa specyfikacja techniczna. Teraz wyciekły rendery modelu Asus ZenFone 8 Mini.

Asus ZenFone 8 Mini to smartfon, który premierę ma za kilka dni. Sprzęt był obiektem mnóstwa przecieków. Teraz mamy okazję zobaczyć rendery telefonu, które pochodzą od producenta akcesoriów. Znana jest też częściowa specyfikacja techniczna modelu Asus ZenFone 8 Mini. Rzućmy sobie na to okiem.

Asus ZenFone 8 Mini dostanie 5,92-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+. Będzie to wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które zostanie umieszczone w narożniku. Rendery ujawniają także prostokątną wyspę z zaokrąglonymi narożnikami, gdzie umieszczono aparat z dwoma obiektywami. Procesor to Snapdragon 888.

Wiemy, że Asus ZenFone 8 Mini ma być dostępny w różnych konfiguracjach sprzętowych obejmujących rozmiar pamięci RAM i na dane. Bateria ma mieć pojemność około 4000 mAh. Główny sensor aparatu ma otrzymać matrycę 64 MP. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Asus ZenFone 8 Mini – specyfikacja techniczna

5,92-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888

8, 12 lub 16 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP

bateria o pojemności około 4000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM (opcjonalnie)

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

źródło