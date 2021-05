Samsung Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z F Flip 3 to składane smartfony Koreańczyków, które były obiektem wielu przecieków. W sieci pojawiły się rendery pochodzące z materiałów prasowych producenta. Dzięki temu mamy okazję zobaczyć po raz pierwszy nadchodzące telefony. Rzućmy sobie na to okiem.

Samsung Galaxy Z Fold 3 widoczny jest poniżej. Smartfon ma potrójny aparat fotograficzny z ciekawie zaprojektowaną wyspą. Plotki mówią, że w przypadku kamery rewolucji nie będzie. Następnie mamy rozłożony ekran, pod którym schowana kamerkę. Będzie to pierwszy składany smartfon z takim rozwiązaniem. Wiemy też, że wyświetlacz pozwoli na pracę z użyciem S Pen.

Natomiast Samsung Galaxy Z Flip 3 ujawnia wygląd niżej. Smartfon otrzyma obudowy w czterech kolorach. Z tyłu mamy podwójny aparat fotograficzny, obok którego umieszczono drugi wyświetlacz. Całość będzie pokryta szkłem ochronnym Gorilla Glass Victus.

Samsung Galaxy Z Fold 3 oraz Flip 3 coraz bliżej

Samsung już wcześniej potwierdził, że w tym roku wprowadzi do oferty składane smartfony Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3. Dokładna data premiery nie jest jednak znana. Biorąc jednak pod uwagę, że do sieci zaczynają już przedostawać się pierwsze materiały prasowe, to zapewne debiut jest nieodległy. Powyższe rendery są zdjęciami z jakiegoś filmu promocyjnego poświęconego tym telefonom.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło: 1, 2