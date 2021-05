Vivo X60t Pro w drodze. Smartfon jest już certyfikowany

Vivo X60t Pro to nowy smartfon marki. Urządzenie jest certyfikowane, co przybliża go do premiery. Kompletna specyfikacja Vivo X60t Pro nie jest znana.

Vivo X60t Pro wkrótce dołączy do modelu, który zapowiedziano na początku kwietnia. To urządzenie otrzymało procesor MediaTek Dimensity 1100. Teraz w drodze jest lepszy smartfon, który został dostrzeżony na stronie 3C. Tam był certyfikowany, co przybliża go do rynkowej premiery. Zobaczmy, co już wiemy o tym sprzęcie.

Vivo X60t Pro dostrzeżony na stronie urzędu 3C ma baterię, która pozwala na ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 33 W. Więcej informacji tutaj nie znajdziemy. Wiemy jednak, że sprzęt ma otrzymać procesor MediaTek Dimensity 1200, który trafił m.in. do smartfona Redmi K40 Gaming Edition.

Specyfikacja techniczna Vivo X60t Pro na razie tajemnicą

Na więcej informacji o Vivo X60t Pro trzeba będzie poczekać. Tańszy model z początku zeszłego miesiąca ma 6,56-calowy ekran AMOLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy baterię o pojemności 4300 mAh. Tylny aparat fotograficzny składa się z głównego sensora 48 MP oraz dwóch czujników 13 MP.

