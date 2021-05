Samsung Galaxy Tab A7 Lite w TENAA. Jest specyfikacja techniczna

Samsung Galaxy Tab A7 Lite to nowy tablet. Pojawił się na stronie TENAA, a tam jego specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co wiemy o Galaxy Tab A7 Lite.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite to tańszy tablet koreańskiej marki, którego premiera jest blisko. Sprzęt pojawił się na stronie chińskiego urzędu TENAA, gdzie był certyfikowany. Tam została opublikowana niemal kompletna specyfikacja techniczna urządzenia. Zobaczmy, co ma do zaoferowania Samsung Galaxy Tab A7 Lite.

Certyfikowany w TENAA Samsung Galaxy Tab A7 Lite ma 8,68-calowy ekran TFT o rozdzielczości 800 x 1340 pikseli. Następnie mamy 8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio P22T wspomagany przez 3 lub 4 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 32 lub 64 GB miejsca. Jest też czytnik kart pamięci microSD z obsługą nośników o rozmiarze do 2 TB. Bateria ma pojemność 5100 mAh.









Samsung Galaxy Tab A7 Lite ma również kamerkę 2 MP do wideorozmów oraz aparat fotograficzny 8 MP. Na pokładzie nie zabrakło modemu LTE. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11. Oczywiście z nakładką One UI 3. Specyfikacja techniczna tabletu widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite – specyfikacja techniczna

8,68-calowy ekran TFT o rozdzielczości 800 x 1340 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio P22T

3 lub 4 GB pamięci RAM

32 lub 64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 2 TB

kamerka 2 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 8 MP

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

złącze USB

212,5 × 124,7 × 8 mm

350 g

Android 11 z One UI 3

