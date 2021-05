Xiaomi Mi Mix Fold to składany smartfon, który został pokazany pod koniec marca. Sprzęt trafił już do sprzedaży. Tymczasem producent z okazji chińskiego święta pracy, które potrwa do 5 maja, planuje rozdać za darmo aż 60 sztuk Xiaomi Mi Mix Fold. Co należy zrobić, aby powalczyć to urządzenie?

Xiaomi Mi Mix Fold będzie można uzyskać za darmo od 1 do 5 maja. Każdego dnia co godzinę w godzinach 10:00-22:00 będzie rozdawane jedno urządzenie. Osoby chcące spróbować szczęścia muszą tylko pójść do jednego z salonów firmy i zeskanować tam specjalny kod QR. Akcja dotyczy tylko sklepów znajdujących się w Chinach.

Nam nie pozostaje nic innego, jak czekać na premierę Xiaomi Mi Mix Fold w wersji Global. Sprzęt jest już certyfikowany. To przybliża go do debiutu. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi Mix Fold – specyfikacja techniczna

8,01-calowy rozkładany ekran AMOLED o 2480 x 1840 pikseli

6,52-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2520 x 840 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

aparat fotograficzny 108 + 13 + 8 MP

bateria o pojemności 5020 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

Android 11 z MIUI 12

