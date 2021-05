Huawei Mate X2 trafił na ciężki test wytrzymałości. Składany smartfon zniósł go całkiem nieźle. Zobaczmy, jak przeszedł go Huawei Mate X2.

Huawei Mate X2 to składany smartfon, który został zaprezentowany zimą. Telefon jest ciekawy i okazuje się, że ma naprawdę solidną konstrukcję. Ujawnił to test wytrzymałości, który został przeprowadzony przez Zacka z kanału JerryRigEverything. Zobaczmy, jak go zniósł Huawei Mate X2.

Test wytrzymałości Huawei Mate X2 został zakończony próbami na zginanie. Solidna konstrukcja telefonu i zawiasu łączącego obie części sprawiła, że urządzenie poradziło sobie naprawdę dobrze. Ekran oraz elementy obudowy nie pękły. Youtuber sprawdził sprzęt także pod innym kątem. Obejrzyjcie to na poniższym wideo.

Huawei Mate X2 to składany smartfon, który nie jest tani. Ceny tego urządzenia w Chinach zaczynają się od 17999 juanów. To daje nam około 10,5 tys. zł. Mimo to urządzenie w trakcie pierwszej sprzedaży cieszyło się wzięciem. Specyfikacja techniczna modelu widoczna jest poniżej.

Huawei Mate X2 – specyfikacja techniczna

8-calowy składany ekran o rozdzielczości 2480×2200 pikseli z odświeżaniem 90 Hz

6,45-calowy ekran o rozdzielczości 2700×1160 pikseli z odświeżaniem 90 Hz

8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 9000 5G

8 GB pamięci operacyjnej RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 16 + 12 + 8 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

161,8×145,8×8,2 mm

Android 10 z nakładką EMUI 11

