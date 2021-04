ZenFone 8 to nowa seria smartfonów marki Asus. Czy ponownie pojawi się obracany aparat? Teaser poświęcony modelom Asus ZenFone 8 nie pozostawia złudzeń.

Asus ZenFone 8 to seria, która obejmie kilka smartfonów i wśród nich będzie także kompaktowy model Mini. Firma przez ostatnie lata stawiała na obracany aparat. Jednak już wcześniej pojawiały się przesłanki, że taki element w tym roku zniknie. Teaser, który udostępnił producent, zdaje się nie pozostawiać już żadnych złudzeń.

Obracany aparat w serii Asus ZenFone 8 się nie pojawi. Wynika to z faktu, że udostępniony teaser ujawnia przód z ekranem. Tu widać, że jest to wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które umieszczono w narożniku. Tak więc najbardziej rozpoznawalny element serii odchodzi w niepamięć.

Premiera serii Asus ZenFone 8 już blisko

Asus planuje zaprezentować smartfony z serii ZenFone 8 już za dwa tygodnie. Premiera odbędzie się 12 maja. Wtedy poznamy wszystkie szczegóły. Powinniśmy zobaczyć co najmniej trzy modele. Najbardziej ciekawym może być wariant Mini, bo będzie to kompaktowe urządzenie o bardzo mocnej specyfikacji technicznej, która obejmuje Snapdragona 888.

