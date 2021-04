Redmi Note 10T to smartfon, który wkrótce powinien pojawić się w ofercie na wybranych rynkach. Xiaomi zrobi coś, co czyniło w przeszłości. Tak, będzie to przebrandowany telefon i tym razem padło na model 10 5G. Został on pokazany w marcu. Zobaczmy więc sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna Redmi Note 10T.

Redmi Note 10T powinien dostać ten sam ekran LCD o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity 700 wspomagany przez 4 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się 64 lub 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh.

Ponadto Redmi Note 10T dostanie potrójny aparat z głównym sensorem 48 MP. Pozostałe dwie kamerki mają czujniki 2 MP, a przednia 8 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z MIUI 12. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Redmi Note 10T – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniu w 90 Hz

procesor MediaTek Dimensity 700

4 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 512 GB

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

190 g

Android 11 z MIUI 12

