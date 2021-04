MIUI 12.5 Stable to duża aktualizacja, która jest już udostępniona od jakiegoś czasu. Teraz trafia na kolejne dwa modele chińskiej marki. Tym razem są to Xiaomi Mi CC9 oraz Redmi K30S Ultra. Tym samym te dwa smartfony dołączają na razie do krótkiej listy urządzeń, które załapały się na to uaktualnienie.

W przypadku Redmi K30S Ultra jest to aktualizacja MIUI 12.5.1.0.RJDCNXM. Uaktualnienie dystrybuowane drogą OTA waży 3,8 GB. Natomiast Xiaomi Mi CC9 otrzymuje software oznaczony ciągiem znaków 12.5.1.0.RFCCNXM. Tutaj waga jest mniejsza i wynosi 2,6 GB. Na razie update pojawił się w Chinach. Oba te modele mają globalne odpowiedniki i są to Mi 10T oraz Mi 9 Lite.

Aktualizacja MIUI 12.5 Stable nie tylko dla Xiaomi Mi CC9 i Redmi K30S Ultra

Aktualizacja MIUI 12.5 na razie trafiła tylko na kilka innych modeli telefonów. Są to flagowce z serii Mi 11 oraz Mi 10. Co jednak ciekawe, na liście znalazł się również jeden tańszy model i jest to Xiaomi Mi 9 SE. Pozostałe telefony na razie są w kolejce.

