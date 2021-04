Vivo X60 Pro Plus przeszedł ciężki test wytrzymałości

Vivo X60 Pro Plus to flagowiec marki. Przeszedł ciężki test wytrzymałości, który uwieczniono na wideo. Zobaczmy, jak Vivo X60 Pro Plus to zniósł.

Vivo X60 Pro Plus to flagowiec zaprezentowany kilka tygodni temu. Potem ruszyła jego sprzedaż i teraz czekamy na wariant globalny. Producent postanowił zaprezentować go na wideo, gdzie pokazał test wytrzymałości. Smartfona poddano torturom. Zobaczmy sobie, jak Vivo X60 Pro Plus przeszedł ten test.

Vivo X60 Pro Plus zdał ten test wytrzymałości. Smartfona opuszczano z wysokości. Specjalne maszyny symulują także siadanie na urządzeniu, a ponadto wielokrotnie nim rzucano pod różnym kątem. Na koniec poddano go torturom w ekstremalnych warunkach. Zamrożono go w -40 stopniach Celsjusza czy poddano temperaturze w wysokości 75 stopni Celsjusza. Zobaczcie to na poniższym wideo.

Producent poddał Vivo X60 Pro Plus takim próbom wytrzymałościowym, aby upewnić się, że sprzęt jest w stanie wiele znieść. Normalnie egzemplarze klientów pewnie nie będą wystawiane na tak skrajne warunki. Jednak taka jest procedura. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest poniżej.

Vivo X60 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,56-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny z sensorem 50 + 48 + 32 + 8 MP

bateria o pojemności 4200 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

190 gramów

Android 11 z nakładką OriginOS

