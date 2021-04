OnePlus Nord N10 2. generacji już blisko. Smartfon jest certyfikowany

OnePlus Nord N10 2. generacji pojawiał się w przeciekach. Mogliśmy go zobaczyć na renderach. Premiera smartfona musi być nieodległa, bo został on dostrzeżony na stronie urzędu IMDA, co przybliża go debiutu w Indiach. Telefon powstaje pod nazwą kodową EBBA i oznaczony jest jako model EB2103.

Wiemy, że OnePlus Nord N10 2 ma 6,49-calowy ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które umieszczono w narożniku. Całkowite wymiary urządzenia to 162,9 x 74,7 x 8,4 mm. Z tyłu znajdzie się potrójny aparat fotograficzny, ale zastosowane tu sensory na razie są tajemnicą. W ogóle na temat tego telefonu wiadomo niewiele.

Specyfikacja techniczna OnePlus Nord N10 2 nadal nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona OnePlus Nord N10 2. generacji na razie nie przedostała się do sieci. Wiemy, że ma czytnik linii papilarnych z boku obudowy. Ponadto stroną urzędu IMDA potwierdza nam, że telefon otrzyma modem zapewniający łączność z 5G i moduł NFC. Na więcej szczegółów trzeba poczekać.

