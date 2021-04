Telewizory Sony Bravia z Android TV dostają sekcję Discover

Telewizory Sony Bravia z Android TV otrzymują nową funkcję. To sekcja Google Discover, czyli Odkrywaj. Zobaczmy, jak to wygląda na modelach Sony Bravia.

Telewizory Sony Bravia pracujące pod kontrolą platformy Android TV załapały się na nową funkcję. Jest nią sekcja Discover, czyli Odkrywaj, gdzie Google dostarcza spersonalizowane treści pod kątem każdego użytkownika. Użytkownicy tych modeli Smart TV raportują, że nowość pojawia się od kilku dni. Rzeczywiście tak jest, co już potwierdzono.

Sekcja Discover pojawia się u góry pomiędzy ekranem domowym systemu Android TV oraz aplikacjami. Google zapowiedziało ją już w lutym i do tej pory została wprowadzona tylko na część telewizorów. Właściciele Sony Bravia musieli poczekać do teraz. Google twierdzi, że wyświetlane rekomendacje powiązane są z tym, co ogląda dany użytkownik. Wybierane są na tej podstawie.

Sekcja Discover dla telewizorów Sony Bravia z Android TV podzielona na dwie części

Pierwszą częścią jest wspomniane Odkrywaj, ale znajdująca się obok karta Aplikacje również jest nowością. Co ważne, prezentuje ona nie tylko te programy, które są zainstalowane na telewizorze. Także rekomenduje nowe oprogramowanie, które warto wypróbować.

źródło