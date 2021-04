Redmi K40 Gaming Edition to nowy smartfon do gier. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna konkretna. Zobaczmy, co oferuje Redmi K40 Gaming Edition.

Redmi K40 Gaming Edition to smartfon do gier, który był obiektem wielu przecieków. Dziś odbyła się jego premiera w Chinach, gdzie będzie dostępny od 30 kwietnia. Cena podstawowej wersji to zaledwie 1999 juanów (ok. 1165 zł). Kwoty kończą się na 2699 juanach (ok. 1570 zł). Za specjalną edycję Bruce Lee trzeba zapłacić 2799 juanów (ok. 1630 zł). Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna Redmi K40 Gaming Edition.

Redmi K0 Gaming Edition ma 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Sercem smartfona do gier jest procesor MediaTek Dimensity 1200. SoC wspomagany jest przez 6, 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Ponadto Redmi K40 Gaming Edition ma baterię o pojemności 5065 mAh z obsługą ładowania o mocy 66 W. Potrójny aparat ma główny sensor 64 MP. Dodatkowo znajdziemy tu obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP i kamerkę 2 MP do zdjęć makro. Przedni aparat ma sensor 16 MP. Specyfikacja techniczna nowego smartfona do gier widoczna jest poniżej.

Redmi K40 Gaming Edition – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1200

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5065 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

stereofoniczne głośniki

205 gramów

Android 11 z MIUI 12

