Oppo A53s 5G to nowy smartfon marki. Jego cena jest atrakcyjna. Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna modelu Oppo A53s 5G.

Oppo A53s 5G dołącza do smartfonów chińskiej marki. Premiera odbyła się w Indiach, gdzie cena została ustalona na poziomie 14990 rupii indyjskich (ok. 760 zł). Model z 8 GB RAM kosztuje 200 rupii więcej. Sprzedaż rozpocznie się 2 maja. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna modelu Oppo A53s 5G.

Oppo A53s 5G ma 6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+. Sercem smartfona jest procesor MediaTek Dimensity 700, który dostanie też Galaxy A22. Układ wspomagany jest przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh.

Ponadto Oppo A53s 5G ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 13 MP. Dodatkowe dwie kamerki 2 MP służą do robienia zdjęć makro, a druga to czujnik głębi. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z ColorOS 11.

Oppo A53s 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 700

6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 GB miejsca na dane (UFS 2.1)

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

189,6 g

Android 11 z ColorOS 11

