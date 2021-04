Nokia X50 to nowy smartfon HMD Global. Może to być ciekawy konkurent dla Xiaomi Mi 11 Lite, z którym to rywalizować będzie też Oppo K9 5G. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna nowego telefonu Finów. Zobaczymy, co wiemy o modelu Nokia X50.

Wiemy, że Nokia X50 otrzyma ten sam procesor, który jest w Xiaomi Mi 11 Lite 5G debiutującym wkrótce w Polsce. To Snapdragon 780G. Następnie mamy aparat fotograficzny z pięcioma obiektywami. Główny sensor ma dostać matrycę 108 MP. Smartfon otrzyma też 6,5-calowy ekran OLED o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz.

Nokia X50 ma również zaoferować dużą baterię. Plotki mówią o akumulatorze, który może mieć nawet pojemność 6000 mAh. Nie zabraknie też technologii OZO audio. Niekompletna specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej. Dalej znajdziecie dane techniczne Xiaomi Mi 11 Lite.

Nokia X50 – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran OLED o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 780G

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności do 6000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

Xiaomi Mi 11 Lite 5G – specyfikacja techniczna

6,55″ ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 780G

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart microSD

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 4250 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

159 gramów

Android 11 z MIUI 12

