Honor 50 Pro Plus będzie mocnym flagowcem. Wycieka specyfikacja techniczna

Honor 50 Pro Plus to nadchodzący flagowiec marki. W sieci pojawiła się specyfikacja techniczna. Ta ujawnia, że Honor 50 Pro Plus będzie mocnym flagowcem.

Honor 50 Pro Plus to smartfon, który będzie flagowcem marki na ten rok. Jego premiera ma odbyć się dwa miesiące po tańszym modelu. Tymczasem w sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Ta ujawnia nam, że Honor 50 Pro Plus będzie konkretnym smartfonem. Zobaczmy, co zaoferuje.

Honor 50 Pro Plus otrzyma 6,79-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz i wsparciem dla HDR10+. Sercem smartfona będzie procesor Snapdragon 888 z 8 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128 GB miejsca, ale pewnie pojawią się także inne warianty. Bateria ma pojemność 4400 mAh i wspiera ładowarki 66 W.

Ponadto Honor 50 Pro Plus dostanie poczwórny aparat z głównym sensorem 50 MP. Pozostałe to 13 i 8 MP oraz sensor ToF. Przednia kamerka ma być podwójna i otrzyma matryce 32 i 8 MP. Całość ma pracować pod kontrolą Androida z nakładką Magic UI 4.0. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Honor 50 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,79-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 32 + 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 13 + 8 MP + ToF

bateria o pojemności 4400 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android z Magic UI 4.0

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło