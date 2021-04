Mi 11 Ultra i Mi 11 Lite to nie jedyne smartfony, które szykuje Xiaomi Polska. Zobaczymy ich więcej. Zobaczmy, jaka premiera czeka nas z Xiaomi Mi 11 Ultra.

Xiaomi Mi 11 Ultra i Xiaomi Mi 11 Lite to wybrane nowości, które Xiaomi Polska pokaże na dniach. Wtedy też odbędzie się premiera opaski Smart Band 6. Tymczasem producent ujawnił, że wkrótce w kraju zadebiutują łącznie cztery nowe smartfony. Firma pyta użytkowników, czy wiedzą jakie to modele.

Xiaomi Polska opublikowało grafikę widoczną poniżej. Pierwszym smartfonem jest oczywiście Mi 11 Ultra z wielką wyspą dla aparatu fotograficznego i dodatkowego ekranu. Natomiast dwa modele po prawej stronie to zapewne dwa warianty Mi 11 Lite z modemami 5G i 4G. Na koniec jest tajemniczy telefon drugi od lewej. Wyspę ma podobną do Redmi K40, który to w Indiach zadebiutował pod nazwą 11x.

Xiaomi Mi 11 Ultra oraz Lite to wyczekiwane smartfony. Pierwszy to konkretny flagowiec, który ma najlepszy aparat fotograficzny na rynku według DxOMark Mobile. Drugi to średniak, który zwłaszcza w wersji z 5G zapowiada się ciekawie. Specyfikacja techniczna telefonów widoczna jest poniżej. Premiera już 29 kwietnia.

Xiaomi Mi 11 Ultra – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 48 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

IP68

Android 11 z MIUI 12

Xiaomi Mi 11 Lite 5G – specyfikacja techniczna

6,55″ ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 780G

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart microSD

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 4250 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

159 gramów

Android 11 z MIUI 12

źródło