Asus ZenFone 8 Mini to kompaktowy flagowiec, który już pojawiał się w przeciekach. Będzie to bardzo mocny smartfon z ekranem o przekątnej mniejszym od 6 cali. Jest data premiery i częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy, co już wiadomo o wyposażeniu modelu Asus ZenFone 8 Mini.

Asus ZenFone 8 Mini ukrywa się pod nazwą kodową SAKE i ma 5,92-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+. Sercem smartfona jest mocny procesor Snapdragon 888, który będzie wspomagany nawet przez 16 GB pamięci RAM. Następnie mamy aparat fotograficzny z głównym sensorem Sony IMX686 64 MP. Będzie też moduł IMX663. Poza tym bateria ma wspierać ładowarki o mocy do 30 W.

Widzimy, że Asus ZenFone 8 Mini zapowiada się na naprawdę mocarnego smartfona, który będzie całkiem kompaktowy. Datą premiery jest 12 maja. Tego dnia nowe telefony zostaną pokazane o godzinie 19:00 naszego czasu. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Asus ZenFone 8 Mini – specyfikacja techniczna

5,92-calowy ekran o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888

12 lub 16 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem Sony IMX686 64 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

źródło