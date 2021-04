Vivo V21 5G z datą premiery. Jest też specyfikacja techiczna

Vivo V21 5G to nowy średniak chińskiej marki. Smartfon ma datę premiery. Znana jest też częściowa specyfikacja techniczna Vivo V21 5G. Zobaczmy, co oferuje.

Vivo V21 5G to smartfon, który był już obiektem przecieków. Teraz w sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Jest też data premiery i jest nią 27 kwietnia. Tego dnia telefon zadebiutuje w Malezji, a dwa dni później w Indiach. Zobaczmy, co już wiadomo o modelu Vivo V21 5G.

Wiemy, że Vivo V21 5G ma 6,44-calowy ekran AMOLED E3 o rozdzielczości Full HD+. Sercem smartfona jest procesor MediaTek Dimensity 800U wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4000 mAh. Będzie można ją ładować z użyciem ładowarek o mocy do 33 W.

Vivo V21 5G ma też potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Będzie on wspomagany przez obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP i kamerkę 2 MP do zdjęć makro. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 44 MP. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Vivo V21 5G – specyfikacja techniczna

6,44-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 800U

8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 44 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

176 g

Android 11

źródło