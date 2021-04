Redmi K40 Game Enchanced Edition w AnTuTu. Wykręca dobry wynik

Redmi K40 Game Enchanced Edition to smartfon, którego premiera jest blisko. Urządzenie ma otrzymać nowy nowy procesor firmy MediaTek. To układ Dimensity 1200. Producent pochwalił się wynikiem z AnTuTu. Okazuje się, że Redmi K40 Game Enchanced Edition ma naprawdę szybki SoC.

Redmi K40 Game Enchanced Edition z Dimensity 1200 wykręcił w AnTuTu wynik bliski 725 tys. punktów. Tak więc oferuje lepszą wydajność od Snapdragona 870, który jest m.in. w modelu OnePlus 9R. Będzie to więc całkiem mocny smartfon do gier. Co jeszcze wiemy o specyfikacji tego modelu?

W Redmi K40 Game Enchanced Edition spodziewajmy się także 6,67-calowego ekranu AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone pewnie 128 lub 256 GB miejsca. Znana specyfikacja techniczna smartfona, która nie jest jeszcze kompletna, widoczna jest poniżej.

Redmi K40 Game Enchanced Edition – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1200

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z MIUI 12

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło