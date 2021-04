Samsung Galaxy A22 5G na renderach. Jest częściowa specyfikacja

Samsung Galaxy A22 5G to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Mamy w końcu okazję zobaczyć jego rendery, które przygotował Steve Hemmerstoffer. Ponadto znana jest też częściowa specyfikacja techniczna modelu. W ten sposób możemy obejrzeć ten sprzęt z każdej strony.

Samsung Galaxy A22 5G ma 6,5-calowy ekran i jest to wyświetlacz z wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Tam znajduje się aparat do selfie, który ma dostać matrycę 13 MP. Z tyłu obudowy znajdziemy trzy obiektywy i prawdopodobnie będzie to połączenie sensorów 48, 8 oraz 2 MP. Jest też złącze USB C i słuchawkowe. Rendery widoczne są poniżej.

Kompletna specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy A22 5G tajemnicą

Samsung Galaxy A22 5G będzie najtańszym smartfonem w ofercie Koreańczyków, który zapewni łączność z sieciami nowej generacji. Jego kompletna specyfikacja techniczna nie jest jednak znana. Wiemy, że otrzyma 32 lub 64 GB miejsca na dane. Użyty pod obudową procesor na razie jest niewiadomą.

