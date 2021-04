Mi Mix Fold Global to międzynarodowy składany smartfon Xiaomi. Sprzęt jest certyfikowany. Tak więc premiera Xiaomi Mi Mix Fold Global musi być blisko.

Xiaomi Mi Mix Fold Global to składany smartfon chińskiej marki w wersji międzynarodowej, który w Chinach pokazano pod koniec marca. Tam sprzęt jest już dostępny i trafił na rynek, a ostatnio przeprowadzono ciekawy test. Zainteresowanie jest niemałe. Cały czas czekamy na dostępność na innych rynkach. Od premiery Xiaomi Mi Mix Fold Global może nas dzielić niewiele czasu.

Sprzęt jest już certyfikowany. Xiaomi Mi Mix Fold Global ukrywa się pod nazwą M2011J18G. dostrzeżono go na stronie IMEI oraz jednego z indyjskich urzędów. To oznacza, że Chińczycy szykują się do premiery. Termin debiutu nie jest jednak znany.

Xiaomi Mi Mix Fold Global prawdopodobnie nie będzie dostępny w najbogatszej opcji z 16 GB pamięci RAM. Pewnie na inne rynki zostanie wprowadzony model mający 12 GB RAM-u. Na więcej informacji trzeba poczekać. Przypuszczalna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi Mix Fold Global – specyfikacja techniczna

8,01-calowy rozkładany ekran AMOLED o 2480 x 1840 pikseli

6,52-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2520 x 840 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

aparat fotograficzny 108 + 13 + 8 MP

bateria o pojemności 5020 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

Android 11 z MIUI 12

