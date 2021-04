Honor 50 Pro nieprędko. Smartfon otrzyma procesor Snapdragon

Honor 50 Pro również jest w drodze i zobaczymy go wraz z tańszym modelem. Oba smartfony nie zadebiutują w tym samym czasie. Premiera planowana jest na różne miesiące. W sieci pojawiły się informacje obejmujące procesory mające trafić pod obudowę. W droższym telefonie znajdzie się układ Snapdragon.

Honor 50 Pro otrzyma układ Qualcomma, ale nie ma pewności, że będzie to Snapdragon 888. Możliwe, że producent zdecyduje się na inny SoC. Tego źródło informacji nie sprecyzowało. Wiemy za to, jaki dokładnie chip trafi do tańszego telefonu. Ma to być procesor MediaTek Dimensity 1200.

Premiera modelu Honor 50 Pro z SoC Snapdragon dopiero w lipcu

Wiemy, że Honor 50 Pro zostanie pokazany dopiero po około dwóch miesiącach od tańszego modelu. Ten drugi pojawi się już w maju. Na pierwszego smartfona będziemy musieli poczekać do lipca. Dokładne daty premiery nadal nie są znane i pozostają tajemnicą. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

