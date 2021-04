Mate 50 Pro to nadchodzący flagowiec Huawei. Pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Pod obudową Huawei Mate 50 Pro ma znaleźć się duża bateria.

Huawei Mate 50 Pro to flagowiec, który już pojawiał się w przeciekach. Jego premiera ma odbyć się w drugiej połowie 2021 roku. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Dowiadujemy się, że pod obudową ma znaleźć się naprawdę wielka bateria. Będzie to akumulator o pojemności aż 7000 mAh.

Bateria z Huawei Mate 50 Pro będzie więc naprawdę duża. Iinne informacje o specyfikacji wspominają o 6,8-calowym ekranie OLED, który ma być w stanie prezentować obraz z odświeżaniem w 120 Hz. Ma też pojawić się poczwórny aparat fotograficzny. Są też plotki o procesorze, ale te szczegóły na razie można potraktować z przymrużeniem oka.

Bateria z Huawei Mate 50 Pro z obsługą bardzo szybkiego ładowania

Huawei Mate 50 Pro nie dość, że dostanie pojemny akumulator, to będzie go można naprawdę szybko ładować. Przecieki mówią, że bateria będzie wspierać ładowanie o mocy do 65 W. Telefon ma też dostać 12 GB pamięci operacyjnej RAM oraz modem 5G. Ta druga informacja nie jest jednak jakimkolwiek zaskoczeniem.

źródło