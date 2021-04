Mi 11 Ultra to aktualny lider DxOMark Mobile. Jego aparat nie ma tam sobie równych. Teraz oceniono kamerę tańszego Xiaomi Mi 11. Ta wypada gorzej od Ultra.

Xiaomi Mi 11 Ultra to smartfon, który w trakcie premiery został hucznie ogłoszony liderem rankingu DxOMark Mobile i teraz czekamy na niego w Polsce. Jego aparat fotograficzny zdobył tam aż 143 punkty. To na razie rekordowy wynik. Jak natomiast wypada tańszy Xiaomi Mi 11? Ta kamera jest znacznie słabsza i do czołówki testu jej daleko.

Xiaomi Mi 11 ma inny aparat fotograficzny i jego możliwości DxOMark Mobile oceniło na 120 punktów. Tak więc do podium jest daleko. Podobny wynik uzyskał zresztą Google Pixel 5 czy Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Fotografowanie oceniono na 127 punktów, a zoom na 59 punktów. W przypadku nagrywania wideo jest to 107 punktów. Szczegóły testu znajdziecie w linku źródłowym.

Aparat Xiaomi Mi 11 Ultra jest znacznie bardziej zaawansowany. To pierwszy smartfon na rynku, który ma nowy sensor Samsunga GN2 o dużych możliwościach. Na razie ta kamera pozostanie liderem rankingu DxOMark Mobile. Z czasem jednak pojawi się nowy lider. Specyfikacja techniczna obu smartfonów widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi 11 Ultra – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 48 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

IP68

Android 11 z MIUI 12

Xiaomi Mi 11 – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli i odświeżaniu 120 HZ

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888

8 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 20 MP f/2.4 do selfie

aparat fotograficzny 108 MP f/1.85 + 13 MP f/2.4 + 5 MP f/2.4

bateria o pojemności 4600 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

194 gramy

Android 11 z MIUI 12

źródło