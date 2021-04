ZTE Axon 30 Ultra Global to międzynarodowa wersja flagowca. Wiemy, kiedy smartfon ma zadebiutować poza Chinami. Na ZTE Axon 30 Ultra długo nie poczekamy.

ZTE Axon 30 Ultra Global ma być dostępny od maja. W tym tygodniu smartfon został zaprezentowany w Chinach. Tam sprzedaż rozpocznie się od 19 kwietnia. Cena została ustalona na poziomie 4698 juanów (ok. 2730 zł) za podstawowy wariant. Topowa konfiguracja sprzętowa została wyceniona na 6666 juanów (ok. 3880 zł).

XTE Axon 30 Ultra Global w Europie pojawi się w wyższej cenie, co trzeba mieć na uwadze. Z pewności w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej będzie to około tysiąca euro. W Polsce trzeba będzie zapłacić ponad 4 tys. zł. To konkretny telefon z 6,67-calowym ekranem AMOLED i procesorem Snapdragon 888. SoC jest wspomagany przez 8, 12 lub nawet 16 GB RAM.

Ponadto ZTE Axon 30 Ultra ma poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem Sony IMX686 64 MP. Kamera zapewnia 5-krotny zoom optyczny i 60-krotny cyfrowy. Bateria ma pojemność 4600 mAh i wspiera ładowanie o mocy 66 W. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

ZTE Axon 30 Ultra – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniem obrazu w 144 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8, 12 lub 16 GB pamięci RAM

256 lub 1024 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 64 + 64 + 8 MP

bateria o pojemności 4600 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

źródło