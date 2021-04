Mi Mix Fold to składany smartfon Xiaomi. Sprzęt zaliczył świetny start. Wiemy, jak przebiegła pierwsza sprzedaż. Xiaomi Mi Mix Fold cieszył się wzięciem.

Xiaomi Mi Mix Fold to składany smartfon, który został pokazany pod koniec marca. Potem poznaliśmy jego edycje limitowane. Teraz dowiadujemy się, jak przebiegła pierwsza sprzedaż. Telefon zaliczył udany start. Chętnych na Xiaomi Mi Mix Fold nie brakowało.

Xiaomi Mi Mix Fold w trakcie pierwszej sprzedaży w ciągu minuty osiągnął liczbę około 30-40 tys. sprzedanych sztuk. To naprawdę sporo, bo cena tutaj nie jest niska, choć i tak mniejsza w porównaniu ze składanymi smartfonami konkurencji. Producent podał wartość sprzedaży i ta wyniosła 400 mln juanów (ok. 233 mln zł). Tak więc firma z pewnością ma powody do zadowolenia.

Xiaomi Mi Mix Fold dostępny jest na razie tylko w Chinach. Trudno powiedzieć, jak producent planuje ekspansję dla tego urządzenia. Jednak w rzeczywistości na wielu rynkach może się ono nie pojawić. Specyfikacja techniczna sprzętu widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi Mix Fold – specyfikacja techniczna

8,01-calowy rozkładany ekran AMOLED o 2480 x 1840 pikseli

6,52-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2520 x 840 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

aparat fotograficzny 108 + 13 + 8 MP

bateria o pojemności 5020 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

Android 11 z MIUI 12

