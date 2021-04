Huawei Band 6, Watch Fit Elegant, MateBook X Pro, D 15 i D14 oraz nowy MatePad debiutują w Polsce

Huawei Band 6, Watch Fit Elegant, MateBook X Pro, D 15, D14 i nowy MatePad to nowe produkty, które wchodzą do Polski. Początkowo będą dostępne w promocji.

Huawei zapowiedziało dziś nowe produkty w Polsce. Są to opaska Band 6, smartwatch Watch Fit Elegant, laptopy MateBook X Pro, D15 oraz D14 oraz nowy tablet z serii MatePad. Rzućmy sobie okiem na ceny tych nowości.

Huawei Band 6 to opaska, którą można w Polsce zamawiać od dziś. Cena to 199 złotych i jest promocyjna. Ma obowiązywać do 25 kwietnia. Potem wzrośnie o 50 złotych. Szerzej o tym urządzeniu przeczytacie tutaj. Następnie mamy odświeżony zegarek Watch Fit Elegant. Cena została ustalona na poziomie 499 złotych, ale tu również do 25 kwietnia można zaoszczędzić 50 złotych. Sam smartwatch ma bardziej eleganckie wykończenie.









Kolejnymi nowościami są laptopy. To nowy Matebook X Pro z procesorami Intel Core 11. generacji, przeprojektowanym systemem chłodzenia czy Wi-Fi 6. Notebook ma 13,9-calowy ekran o wysokiej rozdzielczości 3K. Są też nowe laptopy z niższej półki cenowej z serii D 15 i D 14. Kupując je teraz również będzie można zaoszczędzić, bo cena zostanie na start obniżona nawet o 500 złotych.















Na koniec mamy nowy tablet z serii MatePad. Sprzęt wyróżnia się ekranem o wysokiej rozdzielczości 2K. Cena w ofercie promocyjnej to 1049 złotych za model 64 GB. Natomiast wariant mający jej dwa razy więcej jest droższy o 150 złotych.







źródło: komunikat prasowy