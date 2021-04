Galaxy Z Fold 3 to składany smartfon marki Samsung. Ekran pozwoli na pracę z S Pen. Jednak Samsung Galaxy Z Fold 3 nie pozwoli schować go w obudowie.

Samsung Galaxy Z Fold 3 to składany smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Plotki mówią o szybszej premierze. Już wcześniej pojawiały się informacje, że sprzęt umożliwi pracę z użyciem piórka S Pen. Zdaje się to potwierdzać nowy raport opublikowany przez jeden z koreańskich serwisów branżowych. Niestety, rozwiązanie będzie podobne do tego, które znamy z modelu S21 Ultra.

Samsung Galaxy Z Fold 3 umożliwi pracę z S Pen. Jednak rysik trzeba będzie dokupić osobno. Ponadto w obudowie telefonu nie znajdzie się dodatkowy otwór, gdzie będzie można schować piórko. Tak więc pewnie w ofercie pojawi się dedykowane etui, gdzie znajdzie się też miejsca dla stylusa.

Samsung Galaxy Z Fold 3 bez S Pen w zestawie to ruch marketingowy

W obudowie telefonu zapewne znalazłoby się miejsce dla piórka. Jednak taka decyzja jest zrozumiała. Sam Samsung Galaxy Z Fold 3 będzie drogi. Do tego dojdą jeszcze koszty samego piórka S Pen oraz etui i robi się coraz większa kwota. Na podobny ruch zdecydowano się w przypadku modelu S21 Ultra.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło