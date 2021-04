Galaxy S8 i Galaxy Note 8 nie dostały aktualizacji do One UI 3. Android 11 nie jest więc oficjalnie dostępny. Zmienia to jednak ROM Project Sakura.

Samsung Galaxy S8 i Galaxy Note 8 to smartfony, na które nie trafiła oficjalna aktualizacja do systemu Android 11 z nakładką One UI 3. Na szczęście z pomocą przychodzą twórcy niezależnego oprogramowania. Dzięki osobom odpowiedzialnym za ROM Project Sakura użytkownicy telefonów Koreańczyków sprzed kilku lat mogą liczyć na aktualny software.

Project Sakura to ROM, który jest już w pełni zgodny z modelami Samsung Galaxy S8 oraz Note 8. Oprogramowanie bazuje na LineageOS 18.1. Są jednak pewne ograniczenia. Warto dodać, że nie działa funkcja mobilnego hotspotu i są pewne ograniczenia w działaniu Wi-Fi. Poza tym software dedykowany jest tylko smartfonom z Exynosami.

Android 11 dla Galaxy S8 i Note w postaci ROM-u Project Sakura to nie One UI 3

Osoby, które zdecydują się na instalację ROM-u Project Sakura na własnych Samsungach Galaxy S8 i Note 8 muszą zdawać sobie sprawę, że to nie jest One UI 3. Tak więc na funkcje specyficzne dla nakładki producenta nie ma co tu liczyć. W zamian będzie to czysty Android 11, który zapewni funkcjonalność zbliżoną do tego, co znamy z telefonów Google Pixel.

