Galaxy S22 Ultra to nadchodzący flagowiec. Pojawiły się rendery. Na nich widać aparat Olympus. Na premierę modelu Samsung Galaxy S22 Ultra poczekamy.

Samsung Galaxy S22 Ultra to flagowiec Koreańczyków, który był już obiektem przecieków. Debiut odbędzie się dopiero wcześnie w 2022 roku. Nowe plotki mówią, że może dostać aparat fotograficzny opracowany we współpracy z marką Olympus. Teraz w sieci pojawiły się koncepcyjne rendery, które widzicie poniżej.

Poniższe rendery modelu Samsung Galaxy S22 Ultra pokazują duży aparat fotograficzny z ogromnym sensorem głównym. Tu widać informację o matrycy 200 MP. Koreańczycy rzeczywiście nad taką pracują. Można też dostrzec logo Olympus Camera. Ekran nie ma wcięć, a więc kamerka schowana jest tutaj pod ekranem.

Prawdziwy Samsung Galaxy S22 Ultra z aparatem Olympus będzie inny

Pamiętajmy, że powyższe rendery są koncepcyjne. To efekt pracy grafika, który tak sobie wyobraził flagowca Samsung Galaxy S22 Ultra. Na rzeczywisty wygląd tego telefonu trochę poczekamy. Pewnie poznamy go na jesieni, kiedy to prace będą już nad nim sfinalizowane i wyciekną schematy CAD z fabryk.

