Smartfon do gier Redmi już blisko. Premiera w tym miesiącu

Redmi pokaże wkrótce swój smartfon do gier. Premiera odbędzie się w kwietniu. Na razie znana jest tylko częściowa specyfikacja techniczna tego urządzenia.

Smartfon do gier Redmi jest już blisko. Submarka Xiaomi przekazała, że debiut odbędzie się przed końcem tego miesiąca. Zapowiedź odbyła się w trakcie trzecich urodzin marki Black Shark. Firma ujawniła, że ma to być najlżejsze i najcieńsze tego typu urządzenie na rynku. Do sieci wyciekła na razie tylko częściowa specyfikacja techniczna sprzętu.

Redmi umieści w telefonie wysokiej jakości ekran AMOLED E4 produkcji Samsung Display. Wyświetlacz ma być w stanie odświeżać obraz w 144 Hz. Następnie mamy baterię o pojemności 5000 mAh, która ma wspierać szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 65 W. Smartfon do gier ma też dostać czytnik linii papilarnych umieszczony na bocznej ramce. Sercem telefonu ma być układ MediaTek Dimensity 1200.

Smartfon do gier Redmi zapewne z atrakcyjną ceną

Możemy się domyślać, że cena smartfona do gier marki Redmi będzie atrakcyjna. Urządzenie ma pracować pod kontrolą nowej nakładki MIUI 12.5, która została w dużym stopniu przepisana. Kompletna specyfikacja nie jest znana. Pewnie jednak wycieknie jeszcze przed premierą.

