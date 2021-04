POCO M3 Pro w drodze. To przebrandowany Redmi Note 10 5G

POCO M3 Pro to nowy średniak, który jest blisko. Ma to być przebrandowany Redmi Note 10 5G. Tak więc specyfikacja techniczna POCO M3 Pro jest już znana.

POCO M3 Pro to nadchodzący smartfon marki, która również szykuje się do debiutu nowego flagowca z serii F. Tym razem ma to być znowu przebrandowany telefon i padło na Redmi Note 10 5G, który debiutował w marcu. Sprzęt jest już certyfikowany i jego specyfikacja w zasadzie nie jest tajemnicą. Zobaczmy, co już wiemy o POCO M3 Pro.

Skoro POCO M3 Pro to przebrandowany Redmi Note 10 5G, to spodziewajmy się 6,5-calowego ekranu IPS o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity 700 wspomagany przez 4 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh.

POCO M3 Pro otrzyma też potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Pozostałe dwa mają matryce 2 MP. Przedni aparat pozwoli robić zdjęcia w jakości do 8 megapikseli. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

POCO M3 Pro / Redmi Note 10 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniu w 90 Hz

procesor MediaTek Dimensity 700

4 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 512 GB

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

190 g

Android 11 z MIUI 12

