Samsung Galaxy Z Flip 3 to nowy smartfon z klapką, który wcześniej pojawiał się w plotkach po nazwą z dopiskiem 2. Wygląda jednak na to, że Koreańczycy planują przeskoczyć w numeracji, co może mieć sens. Pamiętajmy, że w rzeczywistości będzie to już trzecia generacja tego urządzenia, bo w zeszłym roku wprowadzono na rynek dwie.

Samsung Galaxy Z Flip 3 ma zadebiutować z nowym modelem z droższej serii Fold. Te również otrzyma w nazwie trójkę. Dlatego zrównanie numeracji ma tu jak największy sens. Co zaoferuje nowy smartfon z klapką?

Samsung Galaxy Z Flip 3 otrzyma lepszy aparat

Wiemy, że Samsung Galaxy Z Flip 3 otrzyma znacznie lepszy aparat fotograficzny. Sama bateria ma być podobna do tej, którą ma poprzednik. Na wzrost jej pojemności nie ma co liczyć. Firma planuje co najmniej cztery kolory obudowy i są to jasnofioletowy, zielony, czarny oraz beżowy. Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest jednak znana.

