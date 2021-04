Realme 8 to smartfon, którego przedsprzedaż już ruszyła. Jest promocja, którą jest niższa cena na start. Kupując Realme 8 teraz można zaoszczędzić.

Realme 8 debiutuje w Polsce. Rusza przedsprzedaż smartfona i na start została przygotowana ciekawa promocja. To niższa cena, która została obniżona o 100 złotych. Do kwoty 799 złotych w przypadku modelu z 4 GB pamięci RAM i 64 GB miejsca na dane. Normalnie Realme 8 ma w tej konfiguracji sprzętowej kosztować 899 złotych.

Przedsprzedaż Realme 8 potrwa do 19 kwietnia. Dzień później smartfon trafi do regularnej sprzedaży. Będzie wtedy dostępny w różnych sklepach z elektroniką, w tym naszym Sferis. Tam już teraz możecie zakupić mocniejszy wariant Pro z natychmiastową realizacją zamówienia.

Niższa cena Realme 8 tylko do momentu, aż zakończy się przedsprzedaż

Jeśli chcecie zaoszczędzić, to pamiętajcie, że niższa cena Realme 8 obowiązuje tylko teraz. W momencie, gdy przedsprzedaż się zakończy, to zostanie podniesiona do ustalonej wcześniej kwoty. Telefon z czasem ma pojawić się także w ofercie wybranych operatorów sieci komórkowych. Specyfikacja techniczna modelu widoczna jest poniżej.

6,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+

8-rrdzeniowy procesor MediaTek Helio G95

4 lub 6 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 256 GB

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 11

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło: komunikat prasowy