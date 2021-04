Galaxy S21 FE to nadchodzący smartfon Samsunga. W sieci pojawiły się rendery i częściowa specyfikacja. Zobaczmy, co wiemy o modelu Samsung Galaxy S21 FE.

Samsung Galaxy S21 FE to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Teraz mamy okazję zobaczyć, jak wygląda, bo w sieci pojawiły się rendery opracowane na podstawie schematów CAD. Jest też częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy, co już o nim wiemy.

Samsung Galaxy S21 FE ma płaski ekran typu Infinity-O z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny umieszczony na wyspie podobnej do tej z tegorocznych flagowców. Wiemy, że wyświetlacz ma przekątną 6,4 cala i jest to panel o rozdzielczości Full HD+. Urządzenie ma wymiary 155,7 x 74,5 x 7,9 mm. Bateria ma mieć pojemność 4580 mAh.

Kompletna specyfikacja modelu Samsung Galaxy S21 FE na razie tajemnicą

Cała specyfikacja techniczna tego telefonu nie jest znana. Samsung Galaxy S21 FE według przecieków ma zadebiutować latem. Plotki mówią o premierze 19 sierpnia. Taki termin znaleziono w mapie produktowej koreańskiej firmy. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać.

