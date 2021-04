Realme 8 5G jest już blisko. To prawdopodobnie przebrandowany model V13. Jeśli tak jest, to specyfikacja techniczna Realme 8 5G jest już znana.

Realme 8 5G to smartfon, który ma zadebiutować jeszcze w tym miesiącu . Telefon będzie prawdopodobnie przebrandowanym modelem V13, który miał już premierę. To oznacza, że jego specyfikacja techniczna nie powinna już być tajemnicą. Zobaczmy, co wiemy o Realme 8 5G.

Realme 8 5G ma procesor MediaTek Dimensity 700 wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca. Następnie mamy 6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 90 Hz. Bateria ma pojemność 5000 mAh.

Ponadto Realme 8 5G otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Pozostałe dwa czujniki mają matryce 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z autorską nakładką producenta. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme 8 5G / V13 – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 700

6 lub 8 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

185 g

Android 11 z nakładką producenta

źródło