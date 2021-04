Pixel 5a 5G to nadchodzący smartfon Google. Pojawiły się plotki, że został anulowany. To nie prawda. Jednak Google Pixel 5a 5G nie będzie ogólnodostępny.

Google Pixel 5a 5G to nadchodzący średniak, który niedawno pozował na renderach Onleaks. Urządzenie było już obiektem przecieków. W sieci pojawiły się w tym tygodniu plotki, że smartfon został anulowany. Tak się jednak nie stanie, co producent już potwierdził. Niestety, telefon ma trafić do sprzedaży tylko na dwóch rynkach.

Google Pixel 5a 5G ma zadebiutować zgodnie z harmonogramem. Prawdopodobnie zobaczymy go dopiero jesienią. Wiemy jednak, że trafi tylko do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Ograniczenia w dostępności są związane z rynkiem półprzewodników, których brak dotyka coraz więcej branż na całym świecie.

Google Pixel 5a 5G bez autorskiego chipu Whitechapel

Wiemy, że firma pracuje nad własnym procesorem o nazwie Whitechapel. To układ SoC, który jednak nie trafi do smartfona Google Pixel 5a 5G. Znajdzie się w droższym modelu 6. Jego premiera planowana jest na jesień. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej wieści.

