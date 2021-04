Mi Pad 5 to nadchodzący tablet Xiaomi. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy, że Xiaomi Mi Pad 7 ma dostać układ Snapdragon 870.

Xiaomi Mi Pad 5 to tablet, który już był obiektem przecieków. Teraz ponownie w sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Najpierw mówiono, że pod obudową może znaleźć się Snapdragon 888. Nowe informacje mówią jednak o tym, że będzie to Snapdragon 870. Zobaczmy, co jeszcze wiadomo o tym tablecie.

Xiaomi Mi Pad 5 ma otrzymać wysokiej jakości ekran o rozdzielczości 2K i odświeżaniu obrazu w 144 Hz. Wyświetlacz ma mieć przekątną na poziomie 11 cali. Wiemy też, jaka bateria ma znaleźć się pod obudową. Będzie to akumulator o pojemności 8000 mAh.

Kompletna specyfikacja techniczna Xiaomi Mi Pad 5 na razie tajemnicą

Cała specyfikacja techniczna tabletu Xiaomi Mi Pad 5 nie jest znana. Wiemy, że urządzenie ma pracować pod kontrolą systemu Android 11 z nową nakładą MUI for Pad, którą przystosowano pod kątem większych ekranów. Premiera jest coraz bliżej, ale dokładny termin na razie pozostaje tajemnicą. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

