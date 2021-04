Mi Mix Fold Limited Edition to limitowana edycja składanego smartfona Xiaomi. Mamy okazję zobaczyć zawartość opakowania. Xiaomi Mi Mix Fold jest blisko.

Xiaomi Mi Mix Fold Limited Edition to limitowana edycja telefonu pokazanego pod koniec marca, która będzie dostępna w niewielkiej liczbie sztuk. Chińczycy przygotowali ją we współpracy z Marriott International Group. Składany smartfon dostał w tym wydaniu bogate w zawartość opakowanie. Zobaczmy, co znajdziemy w pudełku tego wariantu Xiaomi Mi Mix Fold.

Opakowanie z Xiaomi Mi Mix Fold Limited Edition widzicie poniżej. W środku poza smartfonem umieszczono pakiet hotelowy Sanya Westin i świecę zapachową z białej herbaty Westin. Urządzenie można zamawiać w Jingdong.























Standardowa edycja Xiaomi Mi Mix Fold ma być dostępna w Chinach od 16 kwietnia. Ceny zaczynają się od 9999 juanów (ok. 5800 zł). Sprzęt będzie można nabyć w opcjach z 256 i 512 GB miejsca na dane. Specyfikacja techniczna limitowanej edycji nie odbiega od tej zwykłej i możecie z nią zapoznać się poniżej.

Xiaomi Mi Mix Fold Limited Edition – specyfikacja techniczna

8,01-calowy rozkładany ekran AMOLED o 2480 x 1840 pikseli

6,52-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2520 x 840 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

aparat fotograficzny 108 + 13 + 8 MP

bateria o pojemności 5020 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

Android 11 z MIUI 12

