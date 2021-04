POCO F3 to smartfon, którego przedsprzedaż rusza za kilka dni. W ramach flash sale będzie go można kupić taniej. Wtedy cena POCO F3 zostanie obniżona.

POCO F3 to smartfon, który miał już premierę. Na ten model czeka sporo osób i już wkrótce odbędzie się przedsprzedaż w ramach flash sale. Już w najbliższy poniedziałek na platformie Allegro. Będzie to dobra okazja do zakupu, bo cena POCO F3 zostanie wtedy obniżona.

Standardowa cena POCO F3 w wersji z 6 GB RAM i 128 GB miejsca na dane została ustalona na poziomie 1599 zł. Tymczasem w ramach flash sale zostanie obniżona o 200 zł. Wtedy telefon będzie można kupić za 1399 zł i tym samym zaoszczędzić. Niestety promocja nie obejmuje na razie mocniejszej edycji z 256 GB miejsca na dane.

POCO F3 to przebrandowany Redmi K40. Smartfon ma konkretny ekran AMOLED i procesor Snapdragon 870. W Polsce będzie dostępny w dwóch konfiguracjach sprzętowych. Są to modele z 6 GB RAM i 128 GB miejsca na dane oraz 8 GB RAM i 256 GB miejsca. Poniżej specyfikacja techniczna telefonu.

POCO F3 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 870 z GPU Adreno 650

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 4520 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X55

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

196 gramów

Android 11 z MIUI

źródło