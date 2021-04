OnePlus 9 Pro to mocny smartfon, który od obudową ma układ Snapdragon 888. Urządzenie sprawia jednak pewne problemy. Część jego właścicieli podniosło wrzawę na forum producenta czy serwisach społecznościowych i twierdzi, że urządzenie się przegrzewa. To dosyć poważna usterka, która uniemożliwia normalne użytkowanie modelu OnePlus 9 Pro.

W momencie, gdy OnePlus 9 Pro się przegrzewa, to telefon generuje powiadomienie z ostrzeżeniem. To następnie powoduje wyłączenie pewnych funkcji. Dotyczy to aparatu czy też dostępu do wybranych aplikacji. To powoduje problemy w normalnym użytkowaniu sprzętu.

Problemy te często występują na przykład w trakcie próby nagrywania wideo w najwyższej jakości. Wtedy OnePlus 9 Pro potrafi naprawdę mocno się nagrzać. Inne niedogodności wpływają na szybsze zużycie baterii. Producent zapewne przyjrzy się tym błędom i będzie próbował je naprawić. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

OnePlus 9 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran Fluid Display o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu 1-120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie 16 MP

aparat fotograficzny 50 + 48 + 8 +2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z OxygenOS 11

