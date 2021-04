Mi 11 Ultra Global to międzynarodowa wersja flagowca Xiaomi. Smartfon wychodzi poza Chiny. Jednak w Europie na Xiaomi Mi 11 Ultra Global jeszcze poczekamy.

Xiaomi Mi 11 Ultra Global to międzynarodowa wersja flagowca Chińczyków, który to najpierw debiutował w Chinach. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że dodatkowy ekranik ma zapożyczony z opaski Mi Band 5. Teraz telefon wychodzi poza Państwo Środka. W Europie na Xiaomi Mi 11 Ultra Global jeszcze chwilę poczekamy.

Sprzedaż Xiaomi Mi 11 Ultra Global rusza w Malezji. To pierwszy kraj poza Chinami, gdzie można nabyć tego smartfona. Przedsprzedaż rusza 8 kwietnia. Cena to 4299 RM, czyli około 4 tys. złotych. W Europie zapłacimy więcej, bo 1149 euro (ok. 5260 zł). Różnica w cenie jest więc spora.

Xiaomi Mi 11 Ultra Global dostępny jest tylko w jednej konfiguracji sprzętowej. W wersji z 12 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane. W Chinach jest też model z 512 GB pamięci flash. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na debiut w Europie. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi 11 Ultra Global – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 48 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

IP68

Android 11 z MIUI 12.5

