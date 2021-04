Mi 11 Ultra ma dodatkowy ekran. Okazuje się, że jest to wyświetlacz z opaski Xiaomi Mi Band 5. Taki szczegół na temat Xiaomi Mi 11 Ultra ujawnił Lei Jun.

Xiaomi Mi 11 Ultra to smartfon, który ma dodatkowy ekran. Wyświetlacz ten znajduje się na wyspie z aparatem. Wiemy, że to 1,1-calowy panel. Rąbka tajemnicy na jego temat uchylił Lei Jun. Okazuje się, że zapożyczono go z opaski Xiaomi Mi Band 5.

Tak, Xiaomi Mi 11 Ultra na pleckach ma dokładnie ten sam ekran, który jest w opasce Mi Band 5. To oznacza, że jest to 1,1-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 126 x 29 pikseli i jasności do około 450 nitów. Ponadto wspiera 16-bitową głębię kolorów. Ot, taka ciekawostka.

Xiaomi Mi 11 Ultra na razie dostępny jest tylko w Chinach, gdzie sprzedaje się naprawdę dobrze. Wkrótce pojawi się także na innych rynkach. Również w Europie, gdzie jego cena wyniesie 1149 euro. Dotyczy to wariantu z 12 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Z bogatą ofertą telefonów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Mi 11 Ultra – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 48 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

IP68

Android 11 z MIUI 12.5

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Signal

źródło