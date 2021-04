Galaxy A51 5G to kolejny smartfon z aktualizacją do One UI 3.1. Wcześniej dostał ją model z LTE. Teraz przyszła pora na telefon Samsung Galaxy A51 5G.

Samsung Galaxy A51 5G to popularny smartfon. Urządzenie dołącza do innych telefonów koreańskiej marki, na które została już udostępniona aktualizacja do One UI 3.1. To najnowsze oprogramowanie firmy, które sukcesywnie trafia na kolejne telefony. Teraz jego dostępnością może się pochwalić także Samsung Galaxy A51 5G, ale na razie tylko na jednym rynku.

One UI 3.1 dla modelu Samsung Galaxy A51 5G udostępniono na razie na telefony pochodzące z koreańskiej dystrybucji. To w tym kraju pojawiła się aktualizacja. Wprowadza ona firmware oznaczony ciągiem znaków A516NKSU3CUC8. Na jego dostępność na innych rynkach na razie trzeba będzie poczekać.

Samsung Galaxy A51 5G dostał aktualizację One UI 3.1 po modelu z LTE

Warto dodać, że Samsung Galaxy A51 5G musiał czekać na dostępność One UI 3.1 dłużej od tańszego modelu z LTE. Ten drugi smartfon zaczął dostawać to uaktualnienie już w zeszłym miesiącu. Aktualizacja pojawiła się tym razem najpierw w Rosji i miało to miejsce pod koniec marca.

